E’ in programma domani a Matera, alle ore 10, presso la sede della Camera di Commercio di Basilicata, organizza un convegno sul tema “L’agricoltura quale strumento per la transizione ecologica ed energetica” “Alla presenza del presidente nazionale dell’Anbi, l’Associazione Nazionale Consorzi di gestione e tutela del territorio e acque irrigue, Francesco Vincenzi, e del direttore generale, Massimo Gargano, – spiega il direttore regionale della confederazione agricola lucana, Aldo Mattia – proporremo alle istituzioni regionali e agli agricoltori il progetto, ideato e condiviso con l’Anbi, che prevede la realizzazione di una rete di piccoli invasi con basso impatto paesaggistico e diffusi sul territorio, da avviarsi con procedure autorizzative non complesse”. Al l’iniziativa oltre a Vincenzi e Gargano dell’Anbi, al presidente della Coldiretti Basilicata, Antonio Pessolani, e al direttore Mattia, che sarà il moderatore, interverrà Giuseppe Musacchio, amministratore unico del Consorzio di Bonifica Basilicata. Le conclusioni sono affidate a Piergiorgio Quarto, presidente della terza Commissione consiliare presso la Regione Basilicata e Donatella Merra, assessore regionale alle Infrastrutture.

