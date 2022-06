Condividi subito la notizia

“La conferma del carattere scientifico per il Crob di Rionero è una notizia positiva per tutti i cittadini della Basilicata che vedono confermarsi il diritto alla salute.

Il ringraziamento va a tutti gli operatori sanitari, la nostra vera eccellenza, che hanno profuso il massimo impegno e che continueranno a farlo con l’amore e la dedizione di sempre. Senza di loro questo risultato non sarebbe stato possibile ed è giusto rendere merito a i veri protagonisti di questa vicenda.

Ringrazio, infine, l’assessore Fanelli che ha tenuto alta l’attenzione su una tematica così delicata”.

Lo dichiara in una nota il consigliere provinciale di Potenza e vicepresidente dell’Upi Basilicata Giovanni Barbuzzi.

Potenza, 18 Giugno 2022

