Con una delibera approvata nei giorni scorsi, la giunta comunale ha dato mandato al dirigente del settore Ambiente di affidare alla municipalizzata Lupiae nuovi servizi relativi al verde pubblico e alla cura dei parchi cittadini. Sulla base di tre distinti disciplinari, la municipalizzata della città svolgerà servizi fondamentali per garantire il decoro e la cura della città.

Il primo disciplinare ha per oggetto tre parchi cittadini: Belloluogo, Villa Comunale e Galateo. Per ciascuna di queste aree verdi è in corso o da avviare (per il Galateo) una procedura di assegnazione della gestione a soggetti esterni, finalizzata all’uso pubblico della aree e alla valorizzazione e implementazione dei servizi offerti. Nelle more dell’affidamento della gestione dei parchi alla Lupiae sono stati affidati i servizi di pulizia dei vialetti e dei cestini, dei bagni e i servizi di attesa e custodia per Belloluogo; i servizi di apertura e chiusura della Villa Comunale; la pulizia di viali, bagni e cestini presso il Parco del Galateo (temporaneamente chiuso per problematiche relative alla sicurezza degli alberi secolari di pino in esso custoditi).

Il secondo disciplinare prevede l’assegnazione a Lupiae servizi della manutenzione ordinaria su aiuole e aree verdi nelle marine leccesi, finora affidata a soggetto esterno. Il primo cronoprogramma dei lavori prevede da lunedì 20 giugno sino al 25 l’intervento sulla marina di San Cataldo, da lunedì 27 giugno sino al 1 luglio a Frigole e da lunedì 4 luglio sino all’8 nelle marine di Torre Chianca, Spiaggiabella e Torre Rinalda.

Il terzo disciplinare riguarda la manutenzione ordinaria dei giochi e delle giostrine ubicati presso i parchi pubblici della città fino alla conclusione dei contratti relativi alla manutenzione del verde.

“Con questa delibera garantiamo un servizio stabile di manutenzione del verde nelle marine, che necessitano di attenzione come tutti gli altri quartieri della città – dichiara l’assessora all’Ambiente Angela Valli – una migliore e più efficiente manutenzione del verde e delle giostrine dei parchi garantirà ai cittadini e ai turisti la possibilità di rilassarsi e vivere gli spazi verdi della città in maniera più sicura. Con la delibera interveniamo anche sul Parco del Galateo, nel quale Lupiae si occuperà dell’ordinaria manutenzione dopo la riapertura del parco, che ci auguriamo di poter garantire in tempi brevi”.

