Puntuale come un orologio arriva il commento fuori luogo della consigliera Carlucci sulla misura che prevede di dare il gas gratis ai Lucani, voluta dall’allora assessore Gianni Rosa, resa possibile dalle trattative da lui condotte e conclusa formalmente ieri con la firma dell’accordo Eni.

Fuori luogo perché definire ‘un misero sconto in bolletta’ una tale epocale svolta è un evidente sproloquio. Cosa dovremmo dire del bonus un tantum di 200 del governo Draghi sostenuto dai 5 stelle?? Quello risolve il problema del caro vita che ci troviamo ad affrontare?

Sminuire in questo modo la possibilità, per i Lucani, di non pagare la materia prima del gas è oltraggioso per tutte quelle famiglie che risentono del caro bollette. È evidente che la consigliera Carlucci vive in un universo parallelo.

Ovviamente neanche Rosa aveva previsto, quando ha iniziato, nel 2019, a trattare con le compagnie petrolifere, una tale crisi economica e l’aumento spropositato del prezzo del gas dovuto alla guerra in Ucraina. Ma quella che era una questione di principio ovvero che il gas estratto in Basilicata, come Rosa ha più volte dichiarato, è dei Lucani, si è rivelata una mossa politica di spessore, mai vista in Basilicata.

La corsa ad attribuirsi meriti da parte di persone che non hanno idea di cosa si parla e quella da parte di chi cerca di sminuire la grande ‘operazione Rosa’ dimostra solo disonestà intellettuale di cui i Lucani sapranno tenere conto. Chi oggi parla avrebbe fatto migliore figura a tacere o a ringraziare chi negli scorsi anni si è adoperato per il bene della nostra Terra in maniera indefessa, portando a casa risultati che non si erano mai visti in 20 di governi di centrosinistra, con la dimostrazione che quando si hanno i ‘migliori’ nei posti giusti la collettività ne beneficia.

Gianni Rosa rappresenta, e lo ha dimostrato in questi anni, la migliore classe dirigente che la Regione Basilicata abbia mai avuto. Fratelli d’Italia dimostra di avere gli uomini migliori per governare. Anche le scorse amministrative lo hanno dimostrato. La consigliera Carlucci se ne faccia una ragione.

Rionero in Vulture, 17 giungo 2022

Franco Pinto, segretario cittadini FdI Rionero In Vulture

