Potenza, 17 giugno 2022 – “L’accordo raggiunto per il rinnovo del contratto nazionale del comparto sanità è due volte importante: prima di tutto perché riconosce il valore del lavoro pubblico nel sistema sanitario sul piano economico e normativo; secondo, perché riafferma l’idea di una pubblica amministrazione come pilastro della crescita e della modernizzazione del paese. Ora si proceda anche in Basilicata con le stabilizzazioni del personale precario e con nuovi concorsi per una sanità centrata sul territorio e orientata ai bisogni dei cittadini”. Lo ha detto in mattinata il segretario generale della Cisl Basilicata Vincenzo Cavallo.

