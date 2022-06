Condividi subito la notizia

Si è tenuta questa mattina, nella sede del progetto di Tutoraggio scolastico del Municipio I nel quartiere Libertà, la presentazione del Calendario di eventi di animazione estivi rivolti ai quaranta tra bambini e ragazzi già beneficiari delle attività di tutoraggio. All’incontro sono intervenuti il presidente del Municipio Lorenzo Leonetti, i componenti della commissione municipale Welfare, le assistenti sociali coordinatrici del progetto e il presidente della cooperativa SoleLuna Giovanni Barnaba, insieme ai minori coinvolti e alle loro famiglie.

“Questo campo scuola, inserito nel progetto di tutoraggio del Municipio, ha la funzione di proseguire il percorso formativo pensato per supportare i nostri ragazzi – ha dichiarato Lorenzo Leonetti -. Le tante attività estive proposte dalla cooperativa SoleLuna, oltre a valorizzare l’importanza del mare per la nostra città, intendono sviluppare le dinamiche positive generate dai momenti di aggregazione e convivialità tra i partecipanti, che per troppo tempo ci sono mancati. L’apertura della sede del progetto di tutoraggio nel quartiere Libertà ci permette di accendere una luce importante su una questione altrettanto fondamentale per la vita del quartiere”.

“Il Municipio del mare rinnova il suo impegno per sostenere la crescita dei minori – ha sottolineato Fabio Sisto, presidente della commissione Welfare del Municipio I -. Il progetto di Tutoraggio educativo, finalizzato a contrastare le povertà educative, costituisce uno strumento importante per migliorare la qualità della vita dei minori e delle famiglie beneficiarie della misura”.

“Il mare, simbolo della baresità, farà da sfondo ad ogni iniziativa pensata in favore dei ragazzi che hanno terminato un faticoso anno di studi e ora meritano il giusto tempo di svago e divertimento – ha commentato Giovanni Barnaba, presidente di SoleLuna -. Le attività in programma prevedono corsi di surf, settimane in spiaggia, giornate in piscina, pet terapy, cineforum all’aperto, parchi avventura, psicomotricità, laboratori manuali, laboratori di avviamento alla musica, laboratorio di lingua inglese, e per le famiglie un concerto del noto cantante Valerio Scanu: A chiudere questa estate, poi, sarà una festa per famiglie con musica, panzerotti e anguria”.

Correlati