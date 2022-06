Condividi subito la notizia



Sabato – Salta l’attesa esibizione di Afrika Bambaataa:

al Cotriero di Gallipoli dj set e live al tramonto

Brutta notizia per gli amanti dell’hip hop: l’attesa esibizione di Afrika Bambaataa, prevista sabato 18 al Cotriero di Gallipoli, località Pizzo, è annullata a causa di motivi di salute dell’artista originario del Bronx, ambasciatore dell’hip hop nel mondo, uno dei primi dj a miscelare rap, afro, funk, rock e new wave. Rimane però confermato l’aperitivo musicale al tramonto con le selezioni del dj resident Vito Santamato, accompagnato per l’occasione da La Pam, e con il live del polistrumentista, cantante e songwriter Walter Celi. Ingresso libero – info 3406662833.

Sabato – Franco Chirivì per Scricchiolii a Galatone

Proseguono gli appuntamenti in attesa della nona edizione della Sagra del Diavolo, che dopo due anni di stop tornerà il 19 e 20 agosto. Sabato 18 giugno (ore 21) nella New Trattoria da Santino a Galatone, il Collettivo Sbam, coordinato da Luigi Bruno, chitarrista, cantante, frontman dei Muffx, fondatore della Ill Sun Records e ideatore della Sagra del Diavolo, propone la seconda tappa del nuovo format “Scricchiolii”. Ospite della serata il chitarrista Franco Chirivì, affiancato da Luigi Bruno. Ingresso gratuito – info e prenotazioni sagradeldiavolo@gmail.com – 3807953637

Da sabato a lunedì – Giorgia Santoro e Francesco Cusa, Pino Ingrosso e Viaggio a Samarcanda a Lu Mbroia di Corigliano d’Otranto

Da sabato 18 a lunedì 20 giugno (ore 21 – contributo associativo 7 euro) prosegue la programmazione di concerti dell’Art&Lab Lu Mbroia di Corigliano d’Otranto. Sabato il week end prenderà il via con la presentazione ufficiale di “The Black Shoes”, nuovo progetto discografico della flautista salentina Giorgia Santoro e del batterista siciliano Francesco Cusa, prodotto dall’etichetta leccese Dodicilune, distribuito in Italia e all’estero da IRD e nei migliori store on line da Believe. I due musicisti si dedicano da anni alla musica improvvisata, alla continua ricerca di un linguaggio nuovo, puro e irriverente al tempo stesso. Nell’armonica alternanza dello Yin e dello Yang, la musica svela i suoi lati opposti, contraddittori, plasmando un linguaggio sempre nuovo, profondo come le radici ma con lo sguardo verso il cielo. In scaletta le diciassette composizioni del disco, sedici originali più la conclusiva “Un Joueur de flûte berce les ruines” del pianista francese Francis Poulenc. Domenica il cantante Pino Ingrosso torna a Lu Mbroia con un personalissimo omaggio a Pino Daniele. Un percorso teatrale – musicale, nel quale Ingrosso affronta il repertorio del cantautore napoletano con delicatezza, apportando alle canzoni il proprio linguaggio e stile. Lunedì, infine, Giovannangelo De Gennaro (voce, viella, flauti, cornamusa) e Peppe Frana (liuto, oud, rebab afghano) con “Viaggio a Samarcanda“. Nella primavera del 1403 re Enrico III “l’infermo” ordina al suo ciambellano Ruy Gonzalez de Clavijo di guidare una missione diplomatica diretta alla corte di Tamerlano a Samarcanda. Il concerto tenta di ripercorrere le sue toccando repertori di alcuni dei luoghi descritti e ibridando nell’esecuzione strumentazioni e stilemi propri della penisola iberica cristiana del tardo medioevo con quelli della variegata koinè Islamica che proprio dall’Asia centrale estendeva le sue propaggini fino al sultanato di Granada. Prima dei concerti (dalle 20) sarà possibile degustare primi e secondi piatti, insalatone, verdure. Info e prenotazioni 3381200398 – lumbroia@massimodonno.it.

Alla scoperta del Castello Carlo V di LecceTutti i giorni al Castello Carlo V di Lecce proseguono le visite guidate e multimediali di Attraverso il castello, progetto di valorizzazione della più grande struttura fortificata pugliese, nato dalla collaborazione tra la Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Brindisi e Lecce e le associazioni di promozione sociale 34° Fuso e The Monuments People. Alle 10:30, 11:30, 12:30, 16, 17 (con guida in inglese) e 18 i visitatori potranno immergersi nella storia e negli ambienti del maniero esplorando prigioni, camminamenti di ronda, Cappella di Santa Barbara, Museo della Cartapesta. Ingresso 8 euro, ridotto 4 euro 7/18 anni, gratuito 0/7 anni, agevolazioni per famiglie e gruppi. Info 3278773894 – attraversoilcastello@gmail.com.

Domenica – Nuova domenica al Castello Volante di Corigliano d’Otranto

Nuova “speciale” domenica di Primavera del Castello Volante di Corigliano d’Otranto. Dalle 10 alle 14 e dalle 16 alle 22 sarà attivo l’infopoint con la possibilità di visitare le sale e gli spazi esterni dell’antico maniero. Alle 10 e alle 18 (partenza dalla Quercia Vallonea – prenotazioni 3792802903) doppia visita guidata del Borgo “Volante” a cura della Pro Loco. Dalle 18 aperitivo e cena sulle terrazze di “Nuvole – Cibi, storie, culture” (info e prenotazioni 3343429268 – nuvole@ilcastellovolante.it). Alle 19:30 nuovo appuntamento con “Il salotto di Storiella bonsai. Parole, musiche, disegni”: i grandi protagonisti della storia della musica raccontati da Max Nocco con reading di Massimo Colazzo e disegni dell’artista Massimo Pasca. Info ilcastellovolante.it.

Domenica e lunedì – Live e dj set al Fuori Posto di Ruffano

All’Hambirreria Fuori Posto di Ruffano prosegue “Break the rules”, la rassegna, diretta da Claudio “Cavallo” Giagnotti, Francesca Kee Ciardo e Alpaca Music, che proporrà dj set e concerti per tutta l’estate. Domenica 19 giugno spazio al progetto Loop & i suoi Derivati, una carrellata di celebri brani rivisitati a suon di loop station. Fank Bramato (voce), Antonio Tunno (chitarra), Marco Verardo (basso), Luigi Cataldi (batteria) saranno i protagonisti di uno show ricco di musica e improvvisazione, dal beat italiano anni ’60 e ’70 ai grandi classici della musica internazionale. Il tutto impreziosito dai racconti di Frank Bramato, cantante, musicista, compositore, autore e artista fuori dagli schemi. Lunedì 20 giugno doppio dj set con le selezioni di Andrea Maggino e Alex De Rio. Inizio ore 21:30 – ingresso gratuito – prenotazione al tavolo obbligatoria 3204947462.

Correlati