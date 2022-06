Condividi subito la notizia

Venerdi 17 giugno alle ore 19, presso gli Ipogei Motta, si terrà il terzo degli eventi dedicati alla figura di Pier Paolo Pasolini nell’ambito della grande mostra “Pasolini 1922-2022”, organizzata dal Circolo Culturale La Scaletta e curata da Marina Sonzini e Edoardo Delle Donne.

Ospite la giornalista e scrittrice Simona Zecchi, che presenterà i suoi due libri dedicati all’omicidio Pasolini e farà il punto su ciò che (allo stato di quattro riaperture delle indagini che ancora non hanno portato a una verità processuale definitiva) sappiamo di quanto successe prima, durante e dopo la notte tra il 1° e il 2 novembre 1975.

Modera la curatrice Marina Sonzini

Simona Zecchi, laureata in lingue alla Sapienza, vive e lavora fra Roma e Lione dove da anni svolge l’attività di giornalista d’inchiesta, occupandosi di attualità e cronaca giudiziaria. Scrive sul Il Fatto Quotidiano, La Voce di New York, The Post Internazionale (TPI); ha collaborato con redazione italiana dell’emittente Euronews, Il Manifesto e numerose altre testate di primissimo livello.

È autrice del libro-inchiesta “Pasolini. Massacro di un poeta (2015)” (Ponte alle Grazie), vincitore nel 2016 della decima Edizione del Premio Marco Nozza per il Giornalismo investigativo e l’informazione critica.

Si è occupata del Caso Moro e alcuni suoi lavori sono stati acquisiti dalla nuova Commissione parlamentare d’inchiesta sul Caso, istituita nel 2014. Nel 2018 ha pubblicato con La nave di Teseo “La criminalità servente nel caso Moro”.

Nel 2020 è uscito il suo secondo libro dedicato alle ricerche svolte sull’omicidio Pasolini “L’inchiesta spezzata di Pier Paolo Pasolini” (Ponte alla Grazie) con importanti documenti inediti, ricercati con grande determinazione e scrupolo.



La Mostra per il centenario di Pasolini, curata da Marina Sonzini e Edoardo Delle Donne e presentata dal Circolo Culturale La Scaletta di Matera presso gli Ipogei Motta in via San Bartolomeo, è visitabile gratuitamente sino al 5 luglio e include un interessante calendario di eventi culturali, con l’intento di offrire una visione più ampia possibile del pensiero, dell’opera e del lascito culturale di Pier Paolo Pasolini.

