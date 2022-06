Condividi subito la notizia

Sono iniziati da qualche giorno i lavori di ammodernamento sulla bretella che collega il centro urbano di Irsina alla statale 96-bis, Potenza-Bari.

“Si tratta – ha commentato il presidente della Provincia di Matera, Piero Marrese – di interventi di risagomatura del tracciato. L’Ufficio Tecnico della Provincia ha provveduto a progettare questi lavori con l’obiettivo di predisporre un nuovo asfalto reso necessario da un fenomeno di dissesto che ha riguardato il fondo stradale. Si tratta di un intervento di manutenzione di questa importante arteria che, voglio ricordarlo, offre un collegamento veloce a chi, dall’abitato di Irsina, deve raggiungere la statale 96-bis o deve fare il percorso inverso. Siamo consapevoli che tale bretella necessita di un intervento più ampio, attualmente allo studio della Provincia”.

I lavori citati, però, non sono gli unici di competenza della Provincia di Matera in territorio di Irsina. Marrese ha infatti ricordato che “anche sulla provinciale ex 96, Irsina-Tricarico, sulla quale era crollato un viadotto, sono in corso attività per la ricostruzione dell’infrastruttura con uno stanziamento di un milione e mezzo di euro.

Fatti questi – ha sottolineato Marrese –, che confermano l’attenzione della Provincia di Matera verso tutto il territorio, tenuto anche conto che, sempre nel comprensorio di Irsina, è in previsione anche un intervento sulla strada che porta al bosco di Verrutoli, meglio conosciuta come dei Tre Confini. L’intervento riguarderà alcuni viadotti e sarà importante anche perché in quella zona ci sono importanti attività economiche, prima tra tutte quella della Amadori.

La nostra attenzione, infine, è massima anche per dare una soluzione alla questione dei marciapiedi del corso Canio Musacchio e Di Vittorio di Irsina”.

