SAN MAURO FORTE – “Possiamo” e dobbiamo fare di meglio per San Mauro Forte. A vittoria incassata il direttivo del Movimento civico che, insieme a Pd e Sinistra italiana, ha contribuito in modo cruciale all’elezione a sindaco di Nicola Savino, ottenendo un terzo dei voti dell’intera coalizione e riuscendo ad eleggere entrambi i suoi candidati (Fabio Ambrico e Marco Diluca ndr) in Consiglio comunale come primo e terzo degli eletti, fa il punto con un documento pubblico. “Un anno fa, quando il progetto politico “Possiamo” prendeva forma, abbiamo avvertito – fin da subito – il peso della responsabilità di quello che ci apprestavamo a costruire”. Così esordisce la nota. Che prosegue: “Consci del fatto che il nostro è un paese lacerato da lotte intestine, depauperato nelle viscere da un disagio sociale imperante, immobile e incapace di reagire dinanzi all’emorragia senza fine dei tanti giovani che con le lacrime agli occhi e le valigie in mano sono costretti a lasciare la propria terra. Un paese tristemente assuefatto alla follia dilagante di chi negli anni ha anteposto gli interessi personali a quelli collettivi contribuendo progressivamente allo sfaldamento di quei valori morali e sociali che rendono una comunità degna di essere chiamata tale. Oggi, dopo il successo nella tornata elettorale della lista “San Mauro Forte è Futuro” che – di fatto – legittima politicamente e riconosce al nostro gruppo un ruolo chiave nella contesa, abbiamo l’esigenza di programmare e la responsabilità di ricostruire. E per farlo avremo bisogno di circondarci delle migliori menti e delle migliori personalità di cui questo paese dispone. Siamo disposti e disponibili ad allargare la nostra base – prosegue il gruppo dirigente di “Possiamo” – aprendoci e confrontandoci sui temi per noi imprescindibili come etica pubblica, tutela dell’ambiente, dignità del lavoro, politiche giovanili efficaci, giustizia economica e sociale, attenzionando e tutelando i bisogni della gente più debole nonché difendendo chi, pur di darci la sua fiducia, ha sfidato un sistema di potere consolidato negli anni. Per cui o capiamo seriamente che intorno alla nuova compagine amministrativa c’è bisogno di uno scatto collettivo della società civile in tutte le sue declinazioni o non si va da nessuna parte. E oggi, che la maggioranza della comunità ha deciso di voltare pagina, con il coraggio, l’impegno e la costanza delle idee ci avviamo a costruire insieme una fase nuova, rivolgendo al neo eletto sindaco Nicola Savino, ai consiglieri e alla futura Giunta l’augurio migliore per questa sfida difficile e al contempo stimolante”.

Gruppo “Possiamo”

