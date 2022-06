Condividi subito la notizia

“Fa bene il presidente Bardi a definire epocale la svolta data dal Protocollo d’intenti tra Regione Basilicata, Eni e Shell sulle misure compensative per la sostenibilità ambientale e lo sviluppo del territorio regionale e che permetterà ai lucani di avere risparmi netti e tangibili sulla bolletta del gas”. E’ quanto fa sapere il consigliere regionale di Fratelli d’Italia, Piergiorgio Quarto. “Nelle prossime settimane bisognerà che il Consiglio regionale dia il suo contributo fondamentale per arrivare in tempi rapidi alla definizione di una legge ad hoc che dia il via libera alla misura prevista dal governo Bardi. Sarà l’ennesimo segnale di quel cambiamento tanto atteso e finalmente arrivato che i lucani chiedono a gran voce” conclude Quarto che ringrazia per l’impegno “oltre al presidente Bardi, gli assessori di Fratelli d’Italia, Cosimo Latronico e Alessandro Galella, e il precedente assessore Gianni Rosa”

