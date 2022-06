Condividi subito la notizia

La multinazionale con sede ad Atella punta sulla transizione energetica, in piena linea con le strategie del Governo regionale e nazionale

La Basilicata si dimostra in prima linea nelle sfide del futuro. E’ infatti una delle cinque Regioni italiane su cui il Governo nazionale punta per la transizione energetica e l’emancipazione dalle fonti fossili. Ma a puntare sull’idrogeno, in Basilicata, non è soltanto il settore pubblico. Anche la CMD, multinazionale con uno stabilimento ad Atella, in provincia di Potenza, ha deciso di intraprendere il cammino verso la transizione energetica. L’azienda, fondata da Mariano Negri, è impegnata nella produzione di motori per uso marino, industriale e aeronautico. “Entro la prima metà del prossimo anno – ha annunciato Negri – la CMD depositerà il primo prototipo definitivo di motore a idrogeno e subito dopo si partirà con la produzione in serie, prima nel settore industriale e poi in quello aeronautico”.

Ascolta il Podcast per conoscere i dettagli sul processo di conversione energetica in atto alla CMD.

