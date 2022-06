Condividi subito la notizia

Nell’ambito del progetto SCIAM (Spazio Comune Invecchiamento Attivo Multidimensionale), promosso dall’assessorato comunale al Welfare per offrire percorsi di prevenzione e accesso alle cure a persone over 65, sabato 18 giugno, alle ore 8.30, presso la sede della cooperativa sociale Aliante in via Calefati 245, è previsto il primo appuntamento del progetto di prevenzione della maculopatia senile.

L’iniziativa prevede degli screening gratuiti per l’eventuale individuazione della degenerazione maculare senile, patologia dell’occhio legata all’invecchiamento della macula – la parte centrale della retina – che può gravemente compromettere la vista e rappresenta la prima causa di ipovisione in pazienti al di sopra dei 65 anni.

Le visite gratuite sono organizzate in collaborazione con la commissione consiliare Politiche culturali, presieduta dal consigliere Giuseppe Cascella, e con l’Apam – Associazione Pazienti affetti da Maculopatia, presieduta da Vincenzo Lorusso.

