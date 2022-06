Condividi subito la notizia

Una riflessione autentica e generatrice di nuove consapevolezze sul valore aggiunto dell’accoglienza e dell’apertura all’altro: questo l’intento con cui, in occasione della settimana in cui si celebra la Giornata del Rifugiato (20 giugno), la Caritas diocesana di Molfetta-Ruvo-Giovinazzo-Terlizzi, in collaborazione con il Nuovo Teatro Comunale di Ruvo di Puglia e la Compagnia La Luna nel letto propone lo spettacolo Promise Land, che andrà in scena domenica 19 giugno alle 20.30 nello stesso Nuovo Teatro Comunale di Ruvo di Puglia.

Uno spettacolo tout public, scritto e interpretato da Andrea Bettaglio e Catia Caramia, realizzato con la collaborazione della compagnia la Luna nel Letto – al cui direttore artistico Michelangelo Campanale si deve il disegno delle luci – e con il sostegno del Circo Paniko e il supporto di TRAC_Centro di residenza teatrale pugliese – Crest – TaTÀ di Taranto.

Siamo nel 2050, l’Italia è uscita dall’Europa, che ogni anno accoglie due extracomunitari sorteggiati attraverso il gioco “Presto in Europa”. Giampi e Tonia saranno i fortunati italiani, selezionati per il soggiorno in un confino alle porte dell’Europa, per un periodo di osservazione a tempo indeterminato. Qui, dovranno affrontare una serie di prove per dimostrare la loro idoneità ad entrare. Ma presto qualcosa smetterà di funzionare. E in questa terra di nessuno, l’attesa, in uno stato di abbandono, giocherà strani scherzi, fino a sprofondare nell’assurdo. Un grottesco gioco di immedesimazione porta lo spettatore a fare un viaggio, in un altrove che sembrerà così lontano, da non riguardarlo. Ma quanto è distante l’altro da noi? Cosa lo pone così lontano? Giampi e Tonia sono due italiani, con vestiti glitterati e di tendenza, liberamente interpretati dal loro piccolo vissuto di provincia, ma sotto l’abito buono, si svelerà la loro vera natura. A nudo resteranno ad aspettare. A nudo resteranno.

Una pièce che proietta nel futuro il tema così attuale dell’accoglienza dei migranti, terreno sul quale si gioca il futuro della capacità di “restare umani”: tema che lo stesso Papa Francesco ha scelto per la Giornata del Rifugiato 2022, “guardando al mondo della mobilità umana, di cui migranti e rifugiati sono i due volti più significativi”, come spiegato da Mons. Gian Carlo Perego, presidente della Fondazione Migrantes e della CEMI (Commissione episcopale per le migrazioni).

PROMISE LAND

Domenica 19 giugno, ore 20.30 (apertura porte ore 20)

Nuovo Teatro Comunale di Ruvo di Puglia

Di e Con Andrea Bettaglio e Catia Caramia

Regia Andrea Bettaglio e Catia Caramia

Disegno luci Michelangelo Campanale

Scene Andrea Bettaglio

Assistente alla regia Martina Ciavatta

Consulenza drammaturgia del movimento Maristella Tanzi

Tecnici di scena Martina Ciavatta / Roberto Cupertino

Con il sostegno del Circo Paniko. Con il supporto di TRAC_Centro di residenza teatrale pugliese – Crest – TaTÀ di Taranto. Vincitore del Bando Nazionale Ura – Umbria Residenze Arte – Centro Teatrale Umbro – con il sostegno di: Mibact, Regione Umbria, Comune di Gubbio.

Durata: 55′

Spettacolo dai 12 anni

Info e biglietti:

Botteghino del Nuovo Teatro Comunale di Ruvo di Puglia: ogni giorno dalle ore 18.30 alle ore 20.30

Tel. 080 360 3114

