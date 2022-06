Condividi subito la notizia

L’Amministrazione Comunale di Pisticci, oltre ad impattare con il PNRR, ha fatto suo sia in campagna elettorale sia nelle linee programmatiche, il PRT ovvero il “Patto per la Rinascita del Territorio”.

A leggerlo come nelle migliori favole, potrebbe esserci il rischio di restare incantati dalle tante e belle parole che addirittura si sprecano, però, tali restano considerato che sono passati circa otto mesi dall’insediamento di questo nuovo governo e nulla si ritrova del PRT.

La quasi totalità delle proposte enunciate, non trovano riscontro a partire dalle cose più semplici, che per certi versi rappresentano la “routine” e poco hanno a che fare con la “Rinascita”.

Potremmo scannerizzare il territorio in lungo e in largo, però, sempre la stessa solfa l’elenco potrebbe essere veramente lungo e per non tediare il lettore evitiamo di replicarci.

Forse questa Amministrazione non se ne resa neanche conto che ha sciupato quasi un quinto del proprio mandato senza l’accoglimento di uno solo dei desiderata delle linee programmatiche.

Così come fra qualche giorno, sarà difficile presentare alla cittadinanza un Documento Unico di Programmazione (DUP) che presenta negli allegati “Missioni” irricevibili con previsioni di spesa di alcuni programmi a zero centesimi di Euro.

Come forza politica che siede nei banchi della minoranza, per certi aspetti ci siamo (forse) un po’ illusi che con un modello sinergico di carattere collaborativo, Pisticci potesse veramente “Rinascere”, siamo invece convinti del contrario che l’uscita dalle secche sarà ancora e purtroppo lunga, sofferta e tediosa.

Segreteria di Forum Democratico

Dr. Pasquale D. Grieco

