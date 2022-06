Condividi subito la notizia

“Genesi e sviluppo dei Sei personaggi in cerca d’autore (1921-1925)”. È questo il tema della conferenza spettacolo in programma sabato 18 giugno, alle ore 20.30, nel chiostro di San Domenico a Ferrandina.

A distanza di più di 100 anni dalla prima messa in scena, il 9 maggio 2021, del capolavoro di Luigi Pirandello, a ripercorrerne la genesi e lo sviluppo sarà il professor Donato Santeramo con “incursioni teatrali” della Compagnia Senzateatro.

Donato Santeramo è professore ordinario e direttore del Dipartimento di Lingue, Letterature e Culture alla Queen’s University a Kingston in Canada. È condirettore del comitato per il sapere e la ricerca delle popolazioni indigene, direttore della Scuola Italiana estiva di Middlebury College nel Vermont, USA. Ha pubblicato volumi e saggi di teatro, letteratura cinema e criminalità, tra cui ricordiamo i recenti: Semiotics: The Science of Signs, (con M. Danesi, 2021), Il laboratorio teatrale pubblico di Edward Gordon Craig (2018). Ha curato insieme a Manuela Bertone e Antonio Nicaso Les langues et les symboles du crime organisé, «Cahiers de narratologie (Analyse et théorie de narratives)», 2019, con Manuela Gieri, Twentieth-Century Italian Filmmakers (2019) e con Craig Walker Perspectives on Contemporary Theatre in Canada (2019). Sta per uscire, la sua prefazione al libro intitolato Italia Regione contesa: Dialogo sul capitalismo mafioso e l’utopia della rinascita, di Antonio Nicaso e Roberto Bevilacqua.

Infine, ha tradotto e curato la regia di varie opere di drammaturghi italiani, tra cui Eduardo De Filippo, Dario Fo e Franca Rame, Michele Perriera e Paolo Puppa. È membro di numerosi comitati scientifici di riviste di letteratura, teatro e di lotta al crimine organizzato internazionali.

