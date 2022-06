Condividi subito la notizia

L’Amministrazione Comunale comunica che stamani l’Ufficio Tecnico ha inoltrato richiesta di finanziamento all’Agenzia per la Coesione Territoriale, per la realizzazione di una residenza sanitaria assistenziale per anziani da ubicare a Pisticci Scalo.

L’intervento richiesto è pari a 2 milioni di euro, ed è inserito nell’ambito della Missione 5 del PNRR.

