“Ottimo il risultato ottenuto dallo schieramento di centrodestra alle comunali a livello nazionale, già conquistate infatti importanti città come Genova, Palermo e L’ Aquila. Vittorie significative, con Fratelli d’Italia suffragata dagli elettori come primo partito di centro-destra. Ennesima riprova di come un centro-destra unito risulta vincente, perché in grado di proporre un programma, un messaggio elettorale chiaro, univoco, credibile”. Così il consigliere regionale di Fratelli d’Italia, Piergiorgio Quarto. “Bene ha fatto Giorgia Meloni a lanciare l’invito a Berlusconi e Salvini di uscire subito dal Governo Draghi, per porre le basi per la campagna elettorale di marzo 2023, con il determinante appuntamento delle politiche. Impegno da non trascurare e da preparare adeguatamente, dove grazie anche agli attuali sondaggi favorevoli, il centrodestra si presenta favorito per la conquista del Governo del Paese. La Meloni ha anche parlato di regole chiare e certe all’ interno dello schieramento, dove tutti si devono impegnare a sostenere la coalizione nella buona e nella cattiva sorte. Inutile inoltre precisare che la leadership dello schieramento dovrà essere attribuita al segretario del partito maggiormente suffragato. Si resta in attesa di importanti segnali da parte degli alleati di sempre, chiamati a staccare la spina ad un governo come quello di Draghi – continua Quarto – che sta producendo ripercussioni gravissime per l’economia della nazione. Del resto parliamo di una compagine governativa priva di una identità precisa. Partiti con propositi e ideali eterogenei incapaci di realizzare provvedimenti concreti in grado di porre un freno reale alla grave crisi economica che attanaglia la nazione. Basta, sostiene giustamente la Meloni insistere con Draghi, occorre andare subito al voto per dare una svolta positiva da sempre attesa. A livello locale, in Basilicata – afferma Quarto – ottimo il risultato ottenuto dal centrodestra a Policoro, le quattro liste presentate a sostegno del candidato Sindaco Enrico Bianco, col fondamentale ausilio del consigliere regionale di FdI, Rocco Leone, sono andate vicinissime al 50%, soppiantando di oltre dieci punti percentuali l’altro candidato sindaco Lopatriello, molto staccato invece l’esponente della sinistra Marrese. Un vero peccato, il discorso si poteva concludere già al primo turno, bisognerà aspettare invece due settimane per festeggiare la sospirata e meritata vittoria nel centro jonico. Il centro-destra locale pur non usufruendo del sostegno di FI dimostra di essere competitivo, in grado di catturare attenzione e consenso da parte dei cittadini. Adesso – continua Quarto – bisogna produrre il massimo sforzo per il ballottaggio, nulla di definitivo e positivo è stato ottenuto, guai ad abbassare la guardia, occorre rimanere tutti vicini ad Enrico per aiutarlo nell’ ultimo passaggio, il più importante di questa campagna elettorale logorante ma già ricca di soddisfazioni. Parimenti risultati molto positivi sono stati ottenuti nei comuni di Potenza ,il riferimento è a Baragiano, Maschito, Marsico Nuovo, Calvello, decisivi per poter ambire alla Presidenza della Provincia rimasta sguarnita a seguito della inaspettata debacle di Rocco Guarino al comune di Albano di Lucania, inaspettatamente non rieletto come sindaco per una manciata di voti. Il cambiamento iniziato a marzo 2019 con la vittoria del centrodestra alle regionali continua anche nel territorio, la Basilicata e i suoi cittadini infatti – conclude Quarto – hanno diritto a progetti di sviluppo adeguati in grado di produrre benessere e ricchezza per la comunità”.

