Si comunica che il Consiglio Comunale è convocato in seduta ordinaria in 1° convocazione alle ore 09,30 del giorno 20 Giugno 2022 (Lunedi) ed eventualmente in 2° convocazione alle ore 10,00 del giorno 21 Giugno 2022 (Martedi) presso la Sala Consiliare di Marconia “Avv. Antonio D’Angella ” .

Gli argomenti all’ordine del giorno sono i seguenti:

1. Linee programmatiche di mandato 2021-2026- Presentazione e presa d’atto.

2. Verifica della quantità e della qualità delle aree fabbricabili da destinarsi alla residenza, alle attività produttive e terziarie – ai sensi delle leggi 18 Aprile 1962 n. 167, 22 ottobre 1971, n. 457 – che potranno essere ceduti in proprietà o in diritto di superfice. – Approvazione

3. Piano delle Alienazioni-Approvazione

4. Documento Unico di Programmazione (DUP) periodo 2022-2024 ( Art. 170, Comma 1, del D.LGS. N.267/2000-Approvazione

5. Bilancio di previsione finanziario 2022-2024 ( Art. 151, D.LGS. N. 267/2000 e Art. .10, D.LGS. N.118/2011)- Approvazione.

I lavori del Consiglio saranno trasmessi in diretta radiofonica su City Radio, sulla app e sulle pagine Facebook dell’emittente e del Comune di Pisticci.

E se hai una smart TV, vai sul canale 14 del digitale terrestre, clicca il tasto rosso del telecomando, scegli live streaming, clicca sul logo di Radio Laser.

