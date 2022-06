Condividi subito la notizia

I Consiglieri della Provincia di Potenza, sentono forte il dovere di esprimere il loro sentimento di riconoscenza per il lavoro svolto dal Presidente Rocco Guarino in questi anni a guida di un Ente che ha saputo resistere ai marosi del distacco istituzionale e del disinteresse generale, salvo reclamarne poi l’autorevolezza di interventi nei settori vitali delle infrastrutture, dell’edilizia scolastica, della resilienza, della cultura.

Proprio i riconoscimenti venuti ai progetti ed alle iniziative sostenute in questa direzione, ci fanno dire, in uno con i consiglieri della precedente legislatura, che il lavoro di Rocco Guarino ed i suoi sforzi per tenere viva l’attenzione e l’interesse su una istituzione a servizio dei cittadini, non sono stati vani.

Ci siamo sentiti parte di una comunità elettiva che ha garantito eguali diritti a tutti i 100 Comuni della provincia potentina, nessuno escluso e su questo abbiamo lavorato e continueremo a farlo, in una unità di intenti che riteniamo vitale per dare continuità all’equilibrio mostrato da Rocco Guarino e di cui, anche il Vice Presidente, Rocco Pappalardo, siamo convinti, saprà farne tesoro.

Il nostro impegno per riaffermare il valore e l’importanza dell’Ente Provincia, continua e continuerà in difesa dei territori e della piena sinergia con le altre istituzioni locali, dai Comuni alla Regione.

Un grazie a Rocco Guarino ed un buon lavoro a Rocco Pappalardo ed a noi tutti.

