Condividi subito la notizia

Questa mattina il sindaco Antonio Decaro ha ricevuto a Palazzo di Città Angela Spagnoletti, già insegnante nelle scuole materne del Comune di Bari, per renderle omaggio in occasione del suo centesimo compleanno.

“È un piacere, oggi, poterle porgere i migliori auguri per questo straordinario traguardo proprio qui, nella casa del Comune di Bari – ha detto Decaro rivolgendosi alla signora Spagnoletti -, l’ente per il quale ha lavorato. In molti mi hanno parlato della sua passione di educatrice nelle scuole dell’infanzia comunali, e dell’amore che ha sempre coltivato nei confronti dei nostri più piccoli concittadini, seguendone i primi passi alla scoperta della vita”.

Angela Spagnoletti, detta Angelina, ha insegnato ai bambini delle scuole materne in molti istituti di Bari, tra i quali Principessa di Piemonte al Libertà, Diomede Fresa a Bari Vecchia, Giovanni Modugno a Carrassi, fino ai bambini di Villa Igea in corso Alcide de Gasperi.

Correlati