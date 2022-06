Condividi subito la notizia





Domenica 19 giugno (ore 21:30 – ingresso gratuito – prenotazione al tavolo obbligatoria 3204947462) spazio al progetto Loop & i suoi Derivati, una carrellata di celebri brani rivisitati a suon di loop station. Fank Bramato (voce), Antonio Tunno (chitarra), Marco Verardo (basso), Luigi Cataldi (batteria) saranno i protagonisti di uno show ricco di musica e improvvisazione, dal beat italiano anni ’60 e ’70 ai grandi classici della musica internazionale. Il tutto impreziosito dai racconti di Frank Bramato, cantante, musicista, compositore, autore e artista fuori dagli schemi. Attivo sulla scena da oltre vent’anni prima con con il gruppo “BlekAut”, poi con il suo progetto solista, nel corso degli anni ha studiato canto sperimentale (seguendo l’eredità lasciata da Demetrio Stratos), sceneggiatura e drammaturgia, collaborando con molti musicisti del panorama progressive e sperimentale italiano. Nel 2021 esce “Non essere” (seahorse recordings), primo lavoro da solista che rimarca la tendenza dell’artista ad uscire fuori dai canoni classici, alla moda o convenzionali.

Lunedì 20 giugno (ore 21:30 – ingresso gratuito – prenotazione al tavolo obbligatoria 3204947462) doppio dj set con le selezioni di Andrea Maggino e Alex De Rio. Mosso dalla passione per la musica dance, Alex De Rio (nome d’arte di Alessandro Scupola) inizia a esibirsi giovanissimo. Dopo le prime collaborazioni alla fine degli anni ’90, nel 2007 parte la sua esperienza come dj resident al Kaibo di Pescoluse affiancando ospiti importanti (Nicky Siano, Mr. V, Kerri Chandler, Tony Humphries, India, Barbara Tucker, Duce Martinez, Riva Starr, Alex Neri). Ha suonato in club e discoteche nel Salento e in giro per l’Italia proponendo una musica caratterizzata dalle forti influenze house, deep, afro, indie, nu disco con sfumature funky e latin. Quello di Andrea Maggino è un sound che parte da house e deep con influenze afro ed elementi vocali. Dopo gli studi di pianoforte, si approccia ai “piatti” iniziando a esibirsi nel Salento tra Samsara Beach, Riobo, Praja, Blubay e Guendalina. Negli anni è approdato in molti club in tutta Italia e in Europa, affiancando dj come Dennis Ferrer, Joris Voorn, Andrea Oliva, Ilario Alicante, Nic Fanciulli, Reboot, Lee Van Dowski, David Morales, Michel Cleis, Stefano Noferini, Hector Romero, Claudio Coccoluto, Ralf e molti altri.

Giovedì 23 giugno (ore 21:30 – ingresso gratuito – prenotazione al tavolo obbligatoria 3204947462) la rassegna “Break the rules” ospita le colonne sonore del cinema d’autore rivisitate dai Cult Fiction. Il progetto formato da Sara Villa (voce), Giorgio Cacciapaglia (chitarra), Mattia Marchello (basso) e Cristiano Casarano (batteria) si ispira ai grandi classici che hanno accompagnato le scene più mainstream dei film di Quentin Tarantino. A partire da “Kill Bill”, passando per “Jackie Brown”, “Bastardi senza gloria” e tanti altri titoli diretti e prodotti dal regista statunitense, fino all’inconfondibile “Pulp Fiction“, film che ha ispirato il nome della band.

Lunedì 27 giugno (ore 21:30 – ingresso gratuito – prenotazione al tavolo obbligatoria 3204947462), ultimo appuntamento del mese tutte al femminile con le selezioni musicali a cura delle dj Kee Ciardo e Giorgia Da Vinci. Dj e content creator, Kee Ciardo è da sempre innamorata dei club underground berlinesi e delle cantine newyorkesi. Frequenta e crea eventi originali nei quali cerca di riprodurre un’atmosfera ricca di “positive vibes” al ritmo di techno e musica elettronica.Ama esplorare nuove tendenze riproducendo audacia ed innovazione attraverso la sua musica. Nei dj set di Giorgia Da Vinci emerge un’apertura al sound house e alla techno. La ricercatezza nella scelta del brano musicale più adatto e la sua passione per il vintage creano ogni volta un’atmosfera diversa, frizzante e mai leziosa.Da sempre dimostra la volontà di rivendicare il ruolo femminile nell’ambito della disco music.

L’articolato programma di “Break the rules” ospiterà, tra i vari, il secondo appuntamento della Puteka Mediterranea con gli Alla Bua (1 luglio), il dj set di Tobia Lamare (4 Luglio), la presentazione di “Luce”, progetto discografico del duo Calvosa & Zalles (7 luglio), la cover band Sudoers (14 Luglio), Mundial, nuovo progetto elettro – tribal di Carmine Tundo, Roberto Mangialardo e Alberto Manco (21 luglio), il cantautore Cortese (18 agosto) e il chitarrista, cantante e produttore Manu Funk (25 agosto). Un calendario fitto e in continuo aggiornamento.

Il claim “Break the rules” ha un sapore personale e liberatorio. «Rompere le regole è fidarsi del proprio istinto. Degli errori che si possono fare, cadendo, e sfidando la sorte. Rompere le regole è decidere di essere se stessi. Di sentirsi liberi di essere Fuori Posto ovunque voi siate, chiunque voi siate. Rompere le regole è il nostro e il vostro atto di liberazione. Break the rules non è altro che il nostro invito a sentire la libertà», spiega la proprietaria Camilla Santo. La birreria e hamburgeria Fuori Posto nasce nell’agosto del 2020, dopo l’esperienza ventennale del fondatore Rocco Santo che, con radicata disciplina e una cospicua dose di follia, crea un’attività a conduzione familiare. Nella sede, aperta nel centro di Ruffano in un portico mercantile del 1700, lo staff crea un menù che unisce tradizione e innovazione, scegliendo i proprio prodotti sulla base di due punti cardine: la qualità e l’artigianalità.

Info e prenotazioni

3204947462 – fuoripostoruffano@gmail.com

facebook.com/birreria.fuoriposto

instagram.com/birreria.fuoriposto

