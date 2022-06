Condividi subito la notizia

Il Presidente della Provincia di Brindisi, on.Antonio Matarrelli, ha convocato il Consiglio Provinciale presso la sala consiliare della Provincia di Brindisi, in via ordinaria, in seduta di 1^ convocazione, per martedì 21 giugno 2022, alle ore 16,00, per l’esame dei seguenti argomenti, iscritti all’ordine del giorno:

“Consorzio per l’Area di Sviluppo industriale (ASI), con sede in Brindisi”. Discussione

“Società Trasporti Pubblici spa (STP)”, con sede in Brindisi. Dicussione

