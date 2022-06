Condividi subito la notizia

Il Palazzo dell’Annunziata di Matera, ospiterà dal 13 al 19 giugno la personale di dipinti dell’artista Pisticcese Franco Santilio, organizzato da. Associazione Casa Berra di Milano in collaborazione con APT Basilicata.

Dopo molti anni in occasione del suo ottantesimo compleanno, viene presentata una selezione dell’ultima produzione artistica frutto di 60 anni di ricerca.

Da sempre attento osservatore delle bellezze e dei segni antropologici del paese e della Lucania in generale ha riportato su tela viste e aspetti caratteristici della vita quotidiana. La scelta dei colori e della pennellata rivela la sua storica passione per i grandi maestri del rinascimento e dell’ impressionismo.

Nel paesaggio e nella natura morta si ritrovano gli elementi e le panoramiche più suggestive della natura lucana tipica della valle del Basento: ulivi, mandorli in fiore, campi di grano e girasole, il lavoro nei campi. Oltre alla rappresentazione agreste della campagna anche il paese è oggetto di osservazione e ripresa, come ritroviamo nelle tele dei giocatori di carte.

Accanto alla selezione di tele sul mondo lucano verranno esposte alcuni delle riproduzioni delle opere di Modigliani (uno degli autori preferiti) e degli impressionisti Van Gogh, Gauguin, Degas, Renoir.

Sito web: www.francosantilio.it

