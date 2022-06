Condividi subito la notizia

Martina Franca 13 giugno 2022

Dichiarazione del neoeletto sindaco Gianfranco Palmisano: “Martina ha scelto ancora una volta di guardare al futuro”

“Martina ha scelto di continuare a guardare al futuro. La maggioranza dei cittadini e delle cittadine martinesi ha premiato il progetto politico-amministrativo della coalizione moderata e progressista, ha premiato la nostra visione di città solidale, accogliente ed europea, di futuro da costruire insieme con l’ascolto, la partecipazione e la condivisione.

Abbiamo condotto una campagna elettorale basata sulle proposte, sul programma. Sempre con toni civili e pacati, nel pieno rispetto dei cittadini e dei due competitor.

Grazie di cuore alle elettrici e agli elettori che ci hanno votati. Grazie a tutti coloro che ci hanno incoraggiati col loro entusiasmo, che ci hanno manifestato il loro affetto e la loro stima. Vi abbraccio tutti, uno per uno!

Grazie alle candidate e ai candidati delle cinque liste per l’impegno e la passione con cui hanno lavorato in questa campagna elettorale.

Voglio esprimere il mio apprezzamento a Mauro Bello per il gesto di fair play compiuto, raggiungendomi al comitato durante i festeggiamenti per congratularsi.

Sarò il Sindaco di tutta la Città, saremo l’amministrazione di tutta la città. Da subito inizieremo un percorso inclusivo, per continuare il lavoro svolto in questi dieci anni, per continuare a cogliere le opportunità di crescita e di sviluppo, per continuare a prenderci cura della nostra casa comune. Per coinvolgere sempre più i cittadini nella vita politica e amministrativa, nelle scelte da compiere nell’interesse della comunità. Non possiamo trascurare, infatti, il dato dell’affluenza, del 69,72% a Martina, in flessione rispetto alle precedenti amministrative, anche se nettamente superiore all’affluenza nazionale (60,12% secondo i dati della piattaforma Eligendo del Ministero dell’Interno). Insieme! non era solo lo slogan della campagna elettorale ma il metodo che caratterizzerà questa nuova esperienza amministrativa”.

