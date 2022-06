Condividi subito la notizia

Il prossimo 23 giugno alle ore 16, presso la Delegazione Comunale di Marconia, è in programma un nuovo appuntamento con il Cantiere della Partecipazione dedicato ai temi del sociale.

Un momento particolarmente importante per mettere in campo un percorso condiviso che dia risposte efficaci all’emergenza sociale che interessa il nostro territorio, come dimostrano i sempre più frequenti fatti di cronaca, non ultimi quelli recentissimi che hanno interessato gli abitati di Pisticci e Marconia, denunciato dall’Amministrazione Comunale alle autorità competenti.

Correlati