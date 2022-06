Condividi subito la notizia

di ANTONIO GRASSO

SAN MAURO FORTE – Vittoria al fotofinish della lista di centrosinistra nel “paese del Campanaccio”. Dopo una partenza in affanno, nella fase di scrutinio, riesce a sorpassare proprio nello sprint finale lo schieramento antagonista, capitanato dal giovane Angelo Tricarico, assessore dell’Amministrazione uscente. Soli 24 i voti di differenza fra le due liste. Un risultato che rende ancor più amara la sconfitta della compagine di centrodestra. 914 gli elettori che si sono recati alle urne domenica 12 giugno, a fronte dei 1720 aventi diritto. 425 i consensi raccolti da “Uniti per San Mauro” (il 48,6% ndr) rispetto ai 449 (il 51,4%) di “San Mauro Forte è Futuro”. In funzione di questi dati il nuovo sindaco è Nicola Giuseppe Savino, 63 anni, già dirigente della Provincia di Matera e segretario cittadino del Partito socialista negli anni ’80. Exploit del movimento civico “Possiamo” che ottiene un terzo dei consensi complessivi della coalizione e riesce ad eleggere entrambi i suoi candidati, Marco Diluca e Fabio Ambrico. Il primo con 90 preferenze personali e il secondo con 60 preferenze, ma terzo degli eletti. Gli altri 5 consiglieri eletti in quota Pd e Sinistra italiana. 34 le schede nulle e 6 le bianche. Il centrosinistra ritorna, dunque, maggioranza fra i banchi del Consiglio comunale. E lo fa recuperando un gap di oltre 130 voti rispetto alla tornata amministrativa del 2017.

