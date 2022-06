Condividi subito la notizia

Il 16 giugno in piazza Albisinni uno spazio per informare i cittadini

Rotondella, 13 giugno 2022– Giovedì 16 giugno a Rotondella (MT), in occasione dell’evento ORA, parliamo di NOI dell’Amministrazione Comunale nell’ambito de “L’Ultimo Miglio”, Confconsumatori Basilicata attiveràin piazza Albisinni, dalle 10 alle 12, un open space pensato per assistere il cittadino/consumatore e garantirgli pari opportunità di accesso ai servizi e alle informazioni in materia di spesa alimentare, alimentazione sana e bilanciata, sicurezza e sostenibilità del cibo dalla busta della spesa alla cucina. È inoltre prevista la diffusione di questionario che aiuterà a sondare e valutare le abitudini e le conoscenze dei cittadini, e contribuirà a stimolare una riflessione sulle nostre scelte quotidiane.

Ai partecipanti sarà inoltre consegnata la guida “Benessere e sicurezza alimentare”, realizzata da Confconsumatori insieme agli esperti del Dipartimento di Scienze degli Alimenti e del Farmaco dell’Università degli Studi di Parma.

A conclusione della giornata, Confconsumatori Basilicata consegnerà all’Amministrazione Comunale una copia della guida destinata alla Biblioteca Comunale e una per quella dell’Istituto Comprensivo I. Morra. Attraverso questo gesto, Confconsumatori Basilicata aderirà al progetto “Rotondella Città che Legge”.

“L’iniziativa vuole stimolare i cittadini verso scelte consapevoli e aiutarli a superare i dubbi quotidiani che si trovano affrontare rispetto al benessere e alla sicurezza alimentare”, dichiara Rudy Marranchelli, responsabile di Confconsumatori Basilicata. La manifestazione sarà anche un’occasione per sensibilizzare i giovani: saranno infatti presenti, durante la giornata, studenti del progetto Erasmus+: “Confconsumatori Basilicata ritiene che sia importante avvicinare a questi temi anche i più giovani, avviando percorsi base di educazione alimentare ed educazione civica nelle scuole”.

Durante l’evento sarà anche possibile associarsi a Confconsumatori.

Lo sportello di Rotondella si trova in via Garibaldi, e può essere contattato scrivendo una mail a confconsumatoribasilicata@gmail.com.

