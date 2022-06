Condividi subito la notizia

Rotondella capitale europea dell’accoglienza per un giorno: questo l’evento che coinvolgerà una cinquantina di giovani provenienti da Lituania, Grecia, Bulgaria, Spagna, Portogallo e Ucraina tra food contest, invasioni digitali nel terzo borgo più bello d’Italia 2019 nonché un laboratorio della tradizione con le Nonne Chef. Il tutto nell’ambito delle attività “ORA, parliamo di NOI ” un viaggio circolare, come le lancette dell’orologio che scandiscono il tempo, come le viuzze del centro storico (stritt’l) che mantengono vivi ricordi e tradizioni – dichiarano gli operatori di Orto Sociale – I giovani futuro da custodire e valorizzare, gli anziani ricchezza del nostro presente con il bagaglio di esperienze e saperi tramandati oralmente, patrimonio culturale immateriale da salvaguardare. Un percorso che si apre ai giovani europei grazie al Professore Antonio Fittipaldi, alla professoressa Rosanna Lapadula e alla collaborazione con il progetto Erasmus + “DIGITAL LITERACY IN 6 STEPS” dell’ITSET M. Capitolo di Tursi (MT) i quali hanno proposto la visita dei giovani in erasmus in Basilicata all’amministrazione comunale di Rotondella “di quella curiosa collina” ammirata dai ragazzi europei osservando Rotondella percorrendo la sinnica verso Tursi. Le attività, sostenute dal GAL START2020, rientrano nel bando/operazione 19.2.B.2.1.A Progetti Sostenibili di Comunità Linea di Intervento 1 “Ultimo Miglio” – valorizzazione, promozione e fruizione del patrimonio agro-silvo ambientale, storico, culturale che ha visto il Comune di Rotondella primo classificato con la propria proposta “Rotondità culturali: la fine è il mio inizio” partecipando alla II finestra dell’avviso medesimo. Nell’ambito dell’evento saranno allestiti spazi informativi sull’educazione ambientale e alimentare in collaborazione con Confconsumatori Basilicata, Confartigianato Imprese Matera, CIA Agricoltori Italiani, EGRIB ente di gestione dei rifiuti e delle risorse idriche della Regione Basilicata. Un laboratorio della tradizione delle Nonne Chef sarà al centro di un Food Digital Contest, presente anche la celebrissima albicocca di Rotondella. Seguirà un’invasione digitale nel centro storico con la partecipazione del blog TuristaInBasilicata.it che selezionerà le 3 più belle immagini che il 16 giugno saranno accompagnate dall’hashtag #rotondella a supporto di un articolo dedicato all’evento. Previste infine letture “per la pace” nell’ambito di Rotondella “città che legge” e “centro per il libro e per la lettura”. Per l’amministrazione comunale, guidata dal Sindaco Gianluca Palazzo, l’evento rientra a

pieno titolo negli obiettivi medesimi dell’avviso “Ultimo Miglio” sia per la capacità di destagionalizzare e diversificare gli eventi culturali dopo il successo che il nostro territorio ha avuto dopo Matera 2019 ma anche per valorizzare il territorio di Rotondella, oltre i confini nazionali, coinvolgendo Paesi Europei e generazioni diverse. Favorire processi organizzativi e di rete – continua la nota – è quanto mai opportuno in questo momento storico coinvolto dalla guerra in Ucraina e dalle conseguenze economiche e sociali che sono continuamente in divenire.

