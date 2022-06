Condividi subito la notizia

In seguito alla richieste fatte a suo tempo dalle Ferrovie Sud Est, questa amministrazione comunale mise a disposizione, in via temporanea, il piazzale di Ortolini per consentire il parcheggio dei bus. Il reperimento di uno spazio si rese necessario in quanto si presentò l’urgenza di liberare il piazzale della stazione per lavori di potenziamento della rete ferroviaria.Da informazioni acquisite dalle FSE, si apprende che le stesse Ferrovie hanno individuato un’altra area, questa volta privata, dove saranno spostati i mezzi, molto probabilmente prima di agosto.Inoltre, si è potuto appurare, nel parcheggio di Ortolini non vengono effettuate operazioni di rabbocco, in quanto non autorizzate. Pertanto le preoccupazioni per l’ambiente evidenziate da un’organizzazione sindacale non sussistono.L’amministrazione comunale, inoltre, mise a disposizione l’area di Ortolini anche in considerazione delle rassicurazioni, da parte delle FSE, sul mantenimento e sull’incremento dei servizi anche in presenza della ristrutturazione della linea ferroviaria.L’amministrazione è stata sempre pronta a fornire il supporto logistico necessario, soprattutto nei periodi di emergenza, per agevolare lo svolgimento di servizi pubblici importanti per la collettività, dai trasporti alla sanità. Infatti, in questi anni, sono stati messi a disposizione dell’Asl l’area e il foro boario di Ortolini per la collocazione del drive trough per i tamponi anti Covid e il centro servizi di piazza D’Angiò per l’hub vaccinale.

Correlati