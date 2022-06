Condividi subito la notizia

Immaginate di dormire in un uliveto del materano. L’aria profuma di miele e di resina. L’unico suono che si ode è quello provocato dallo sbattere d’ali delle api. Un milione di api. Accade davvero e accade a Grottole, in una piccola casetta di legno circondata da nove arnie, in cui è possibile coniugare, in sicurezza, l’esperienza del turismo immersivo con la riscoperta dell’apicoltura. E’ il progetto Wonder bee&bee: una micro architettura in legno realizzata in 35 giorni grazie ad una campagna di crowdfunding lanciata Wonder Grottole, l’impresa sociale che si occupa di rigenerazione urbana attraverso lo scambio di competenze ed esperienze dei visitatori in un rapporto armonico con la gente del borgo.Andrea Paoletti, presidente della cooperativa Wonder Grottole, ci racconta come nasce l’dea di realizzare un apiario integrato: un osservatorio diretto sul mondo delle api e, più in generale, della biodiversità.Ma il bee&bee è solo uno dei tanti progetti che realizzate per promuovere il territorio e la tutela dell’ambiente. Ascolta il Podcast e scopri le altre iniziative di Wonder Grottole.

