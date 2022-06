Condividi subito la notizia

In occasione dell’ingresso nella Diocesi di Castellaneta del Vescovo, S.E.R. Mons. Sabino

Iannuzzi, ofm che si terrà mercoledì 15 giugno 2022 sarà possibile inviare domanda di

accreditamento da parte delle testate giornalistiche interessate all’evento.

La richiesta di accreditamento va redatta su carta intestata del giornale, dell’agenzia, del sito

o dell’emittente radio/televisiva firmata dal Direttore responsabile o da personale dello staff

equivalente, deve includere il nominativo del giornalista/fotografo/cameraman che seguirà

l’evento, con relativa data di nascita e recapito telefonico.

Nella domanda si prega, inoltre, di specificare gli eventi ai quali si intende essere presenti:

 ore 10.00 – Incontro con gli operatori della comunicazione presso il Palazzo Vescovile

 ore 11.30 – Incontro con i volontari della Casa della Misericordia e pranzo alla Mensa Caritas

presso la “Casa della Misericordia” (gli operatori potranno essere presenti solo al momento

iniziale dei saluti)

 ore 17.00 – Incontro con i giovani della Diocesi nella Parrocchia Cuore Immacolato di Maria

 ore 18.00 – Saluto con i Sindaci dei sette Comuni della Diocesi e con le Autorità civili e militari

presso Piazza Principe di Napoli

 ore 18.30 – Concelebrazione eucaristica di inizio del Ministero Pastorale in Piazza Umberto I

 Processione verso la Chiesa Cattedrale guidata dal Vescovo Sabino al termine della celebrazione

Il termine per la presentazione delle richieste è fissato per lunedì 13 giugno 2022 alle ore 12.00.

L’accreditamento va richiesto via mail a comunicazioni@diocesicastellaneta.net

L’accettazione sarà comunicata per posta elettronica.

Le indicazioni per il ritiro dei pass saranno fornite nella mail di conferma dell’accettazione.

Tutte le informazioni possono essere richieste a don Oronzo Marraffa, Direttore Ufficio Comunicazioni

Sociali Diocesi di Castellaneta – tel. 340 62 13 901 o scrivendo a comunicazioni@diocesicastellaneta.net

All’area riservata ai mass-media si potrà accedere mediante il pass denominato STAMPA; si

informa che agli operatori non sarà consentito salire sul palco e che i vari movimenti dovranno

evitare assolutamente di arrecare disturbo alla partecipazione dei fedeli.

Al palco potranno accedere esclusivamente il fotografo ufficiale e gli operatori di TeleDehon che

trasmetterà in diretta l’evento.

Castellaneta, 7 giugno 2022

don Oronzo Marraffa, direttore

