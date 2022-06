Condividi subito la notizia

Damiano Cosola, Presidente della Sezione Unionmeccanica di Confapi Matera amministratore unico dell’azienda Gruppo Cosola Srl, operante nel settore degli impianti tecnologici, con sede a Matera, è stato eletto giovedì nel Comitato Direttivo di Unionmeccanica Confapi, che raggruppa le imprese che operano nei comparti della meccanica e dell’impiantistica, la categoria più numerosa del sistema Confapi.Il Consiglio Nazionale di Unionmeccanica Confapi, riunitosi a Roma, ha confermato il toscano Lorenzo Giotti alla Presidenza della Categoria per il triennio 2022-2025, e ha eletto eletto anche il nuovo Comitato Direttivo composto da 15 imprenditori.“La categoria dei metalmeccanici, sia a livello nazionale che locale, è tra le più importanti della Confapi, rappresentando un settore trainante dell’economia, in termini di fatturato, valore aggiunto, PIL e occupazione” – ha dichiarato Damiano Cosola. “La produzione metalmeccanica oggi non può prescindere dalla cultura dell’innovazione e dall’utilizzo di tecnologie evolute. Le aziende del Materano hanno già intrapreso questa strada – ha concluso Damiano Cosola – e sono pronte a raccogliere e vincere la sfida della trasformazione dei processi produttivi, anche attraverso nuovi modelli di business che valorizzino il know-how imprenditoriale e il capitale umano, creando il modello dell’azienda del futuro”.Il Presidente di Confapi Matera, Massimo De Salvo, si è complimentato con Damiano Cosola perché la Territoriale di Matera è rappresentata all’interno della più importante Categoria di Confapi nazionale.

Matera, 10 giugno 2022

Confapi Matera

