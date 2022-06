Condividi subito la notizia

Sarà l’assessore allo Sport Pietro Petruzzelli domani, sabato 11 giugno, presso il campo sportivo comunale di San Pio, a dare il calcio d’inizio alle finali del campionato italiano di calcio a 11 per non udenti organizzato dalla Federazione Sport Sordi Italia – FSSI.Si contenderanno il titolo di campione d’Italia le rappresentative delle società asd Sordi Bari, Roma, Venezia e Siena.Il torneo, che intende valorizzare il messaggio positivo dello sport come strumento di inclusione sociale e di integrazione a tutti i livelli, prenderà il via domani, alle ore 15, con la prima semifinale tra Roma e Bari; alle ore 18 seguirà l’altra semifinale tra Venezia e Siena. Domenica 12 giugno, invece, si disputeranno la finale per il 3° posto (alle ore 10.30) e la finalissima con fischio d’inizio alle ore 14.

Correlati