Meravigliosa Basilicata, il brand ideato da Maria Grazia Maurella, Stella Zambrella e Alessandra D’Angella, continua a promuovere la cultura della bellezza, questa volta attraverso una personale del pittore paesaggista Lino Barbalinardo.

Colori e profumi lucani, protagonisti indiscussi della rassegna, saranno raccontati attraverso le opere di un artista concreto, realista, mediterraneo, terreno.

L’estrema padronanza delle tinte brillanti, asservite abilmente alle forme dei luoghi ritratti, conferisce solidità alle immagini, certezza ai contorni e piena libertà nell’espressione delle emozioni. Ciononostante, non viene meno il contatto con una dimensione sognante, nella quale anche l’osservatore meno avvezzo viene catapultato, fino a sentirsi parte integrante di quei luoghi, di cui riesce ad avvertire le sollecitazioni visive e le note olfattive e a percepirne i suoni.

Decisamente un dono, quello di Lino Barbalinardo, eccellenza pisticcese, che riesce a creare atmosfere di indiscussa armonia e di rara grazia.

La sensazione che si prova nell’osservare le sue opere è quella di non voler più distogliere lo sguardo; quasi che ammirando la profondità di quei dipinti e i piani di quei paesaggi sia possibile riconciliarsi con i propri pensieri e ritrovare la dimensione del proprio “Essere”.

Per Meravigliosa Basilicata Lino Barbalinardo esporrà sabato 18 giugno dalle ore 18,00 alle ore 21,00 e domenica 19 giugno dalle ore 10,00 alle ore 13,00 e dalle ore 19,00 alle ore 21,00.

La mostra sarà allestita a Marconia di Pisticci (MT) in Piazza Elettra, nello spazio espositivo della sede Pro-Loco di Marconia.

La cittadinanza tutta è invitata.

Alessandra D’Angella

