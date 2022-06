Condividi subito la notizia

È in programma per domani, sabato 11 giugno, la “Bari night run” – Trofeo Andrea Testa, il motoraduno serale organizzato dall’associazione “Angeli della strada” in collaborazione con il Motoclub Andrea Testa FMI Vittoria per celebrare i 50 anni di attività federale motociclistica: per l’occasione numerosi equipaggi sfileranno in corteo per alcune strade della città fino a raggiungere la Fiera del Levante.Per consentire il passaggio del corteo di motociclisti, con apposita ordinanza la PL ha istituito, a partire dalle 21 di domani, il “divieto di circolazione” sul seguente percorso: Stadio della Vittoria, viale di Maratona, largo A. De Palo, via G. Verdi, via U. Giordano, via P. Pinto, via Adriatico, lungomare Starita, corso Vittorio Veneto, corso sen. A. De Tullio, lungomare Imp. Augusto, piazzale IV Novembre, lungomare sen. A. Di Crollalanza, piazza A. Diaz, lungomare N. Sauro, piazza A. Gramsci, via Di Vagno, cavalcavia Garibaldi, via Apulia, via Peucetia, via Magna Grecia, ponte Padre Pio, via Omodeo, via Fanelli, via Di Vittorio, largo 2 Giugno, via L. Sturzo, viale Papa Giovanni XXIII, viale Cotugno, ponte Solarino, viale Pasteur, via Sangiorgi, ponte Adriatico, via Nazariantz, corso della Carboneria, via Brigata Regina, corso Vittorio Veneto, lungomare Starita, via P. Pinto, Fiera del Levante (ingresso monumentale).

