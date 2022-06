Condividi subito la notizia

Importanti e rilevanti nuovi finanziamenti sono stati attribuiti alla Provincia di Potenza rivenienti dalle risorse finanziarie rientranti nel Piano nazionale di ripresa e resilienza.

“Dopo il finanziamento di circa 6 milioni di euro per la realizzazione del nuovo Istituto tecnico agrario di Lavello, ottenuto attraverso la procedura concorsuale “Scuole nuove”, la partecipazione al bando di selezione per l’assegnazione di fondi per le mense scolastiche – ha evidenziato il Presidente Rocco Guarino – ha portato all’assegnazione di finanziamenti, per oltre 2,1 milioni di euro, per gli Istituti alberghieri di Potenza e di Melfi, per l’Agrario di Sant’Arcangelo e per il Convitto nazionale di Potenza”.

Dei dieci interventi finanziati in tutta la Nazione, quindi, ben quattro sono stati quelli della Provincia di Potenza, che, attraverso il proprio Ufficio “Edilizia e Patrimonio” diretto dall’ing. Enrico Spera, ha coinvolto le Scuole e alcuni Comuni per la predisposizione di progetti di maggior rilievo, rispetto a quanto strettamente occorrente per le attrezzature convittuali, cui il bando era principalmente rivolto.

Nuove e moderne sale per la ristorazione, quindi, saranno presto realizzate a corredo degli Istituti provinciali, ad ulteriore incremento della dotazione infrastrutturale dell’Ente, che ne approfitterà per ricorrere, ancora una volta, a tecniche costruttive di piena compatibilità ambientale e alta innovazione tecnologica.

