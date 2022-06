Condividi subito la notizia

Domani, venerdì 10 giugno, alle ore 10, nella sala consiliare di Palazzo dei Celestini a Lecce, la consigliera provinciale con delega alle Pari opportunità Paola Povero incontrerà presidenti e componenti delle Commissione Pari opportunità della Provincia di Lecce e dei Comuni del Salento per presentare il Programma per le pari opportunità per la democrazia paritaria.All’incontro parteciperanno il presidente della Provincia di Lecce Stefano Minerva, la consigliera di Parità della Provincia di Lecce Filomena D’Antini e la presidente della Cpo provinciale Teresa Chianella.

Lecce, 9 giugno 2022

