“Chiesanuova, nuovo inizio”. E’ il titolo dell’incontro in programma per venerdì 10 giugno, alle ore 21 presso la Chiesa Sant’Antonio di Padova a Marina di Nova Siri, che avrà come momento centrale la testimonianza dell’attrice Claudia Koll.

La nota attrice romana racconterà la propria esperienza di conversione e di rinascita in un intervento dal titolo “La mia nuova vita”.

E’ nota infatti la sua conversione cristiana che l’ha portata a riconsiderare la propria precedente carriera di attrice e altri aspetti della vita pubblica e privata.

Il percorso, come ha raccontato in un’intervista al Messaggero, sarebbe cominciato durante il Giubileo del 2000, quando accompagnò una sua amica a San Pietro per passare la Porta Santa.

L’iniziativa è proposta, non casualmente, in prossimità del giorno di dedicazione della nuova Chiesa, avvenuta il 12 giugno 2020.

L’incontro, come suggerisce anche il titolo, vuole essere un modo per comunicare il senso della novità che la Chiesa deve portare sempre più alla comunità, quello di una conversione autentica e di un rinnovamento interiore.

L’incontro si inserisce in una serie di iniziative di testimonianza e cultura promosse dal parroco don Mario La Colla in collaborazione con il Consiglio pastorale parrocchiale.

