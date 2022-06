Condividi subito la notizia

Venerdi 10 giugno 2022 alle ore 19.30 presso le OMC-Officine Mercato

Comunale in via Mercato nr. 12 a Castellaneta, l’Associazione Culturale

“Amici delle Gravine di Castellaneta” in collaborazione con

l’Associazione “Novecento” celebreranno i 40 anni di carriera

dell’artista Vito Addabbo. Per l’occasione sarà allestita una mostra di

pittura dal titolo: FORTY YEARS OF SHADES. Nelle parole di Vito Addabbo

l’emozione di una carriera vissuta intensamente: Quarant’anni fra tele e

legni, fra tavolozze e cavalletti, fra pennelli e spatole, fra forme e

colori.

Quarant’anni fra libri e storie di grandi Artisti alla scoperta delle

loro virtù, vite consumate fra Amori e Passioni. Quarant’anni di mostre

e vernissage solo un unico obiettivo emozionarmi di fronte ad una tela

vuota, ed emozionare di fronte ad una tela dipinta.

Ci sarò riuscito? La risposta ai miei duecento allievi del corso di

pittura, che mostreranno le loro opere… forse la migliore delle

risposte!

La mostra sarà aperta da Sabato 11 a sabato 18 giugno tutti i giorni

dalle ore 19.30 alle alle 20.30. Vi aspettiamo.

Correlati