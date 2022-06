Condividi subito la notizia

Striscia la Notizia è tornata sullo scandalo del gascromatografo e sul Laboratorio di Analisi di Tinchi con un bel servizio che ha messo in luce di nuovo l’abbandono della struttura ospedaliera decisa dai dirigenti ASM e dalla politica regionale.

Il Comitato Angelina Lo Dico (Difesa sanità pubblica – Tinchi) ritiene la dichiarazione rilasciata dalla direttrice generale dell’ASM dott.ssa Pulvirenti a Striscia la Notizia una offesa ai cittadini di Pisticci, ai suoi rappresentanti istituzionali e una offesa ai cittadini del metapontino e di tutto il materano.

La direttrice generale mostra la sua ignoranza, nel senso che ignora i disagi dei cittadini, e tenta di prendere in giro i cittadini dichiarando che “l’obbiettivo dell’ASM di Matera è quello di ampliare l’offerta di servizi a tutela del cittadino…” nel mentre, di fatto, sta chiudendo i laboratori di Tinchi e Tricarico trasformandoli in Centri di prelievo.

Quando questi personaggi parlano di “ampliare l’offerta di servizi a TUTELA DEL CITTADINO” è sempre contro l’interesse del cittadino che subisce le loro angherie e i loro tagli.

Non si amplia “l’offerta di servizi a TUTELA DEL CITTADINO” quando si lavora contro l’interesse del cittadino. A Tinchi ha chiuso la possibilità di fare i prelievi al sabato dopo 42 anni nel corso dei quali i prelievi sono stati garantiti nel fine settimana.

Abbiamo fornito tutti i dati, abbiamo dimostrato che i numeri ci sono (ci sono sempre stati ) e che e’ un servizio veramente utile. Addirittura Tricarico ha aperto il servizio di sabato pur avendo il disagio del cup chiuso. A Tinchi il CUP di sabato è aperto regolarmente.

La direttrice generale dice di voler riattivare il punto della tossicologia, ma SENZA FAR RIFERIMENTO A TINCHI, dove sono stati spese risorse pubbliche per un sitema di allarme a corredo proprio dell’apparecchio per gli esami tossicologici restituito dalla Regione Puglia, ma solo dopo il servizio di Striscia la Notizia.

Sarebbe il caso che i cittadini di Pisticci, Bernalda, di tutto il metapontino e di tutto il materano, insieme ai loro sindaci, ritrovassero l’orgoglio calpestato, deriso e umiliato dalle azioni volte a distruggere la sanità pubblica.

Ecco il servizio:

https://www.facebook.com/100079399741145/videos/412414307474605/

8 Giugno 2022







