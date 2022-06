Condividi subito la notizia

PER LA PRIMA VOLTA INSIEME NEL BRANO

FACCIO DA ME

IN USCITA VENERDÌ 10 GIUGNO

Rettore, un’icona indiscussa, un’artista che ha firmato (e segnato) un pezzo di storia della musica italiana, e Tancredi, cantautore, 20 anni, capace di trasmettere nelle sue canzoni verità ed emozioni forti ma con attenzione ad un sound anni 80/90, ex concorrente di Amici 20, sono la coppia inedita del nuovo singolo “Faccio da me” in uscita Venerdì 10 Giugno, due generazioni a confronto unite dal tema e dal sound del brano.

Il brano, con il carattere della disco music, reinterpretato ai giorni nostri, è prodotto da Luca Chiaravalli e Giordano Colombo ed è un inno all’emancipazione, alla libertà di vivere la sessualità come meglio si crede senza tabù, espresso con divertimento e senza malizia

Curiosa, irrequieta, ironica, spregiudicata, ribelle, provocante, provocatoria, in grado di unire pop, rock, sonorità disco e persino ska, Donatella Rettore o più semplicemente Rettore, è una cantante, cantautrice e attrice italiana.

Uno spirito libero che ha pubblicato negli oltre 40 anni di carriera 19 album e venduto oltre 27 milioni di dischi nel mondo. Quest’anno ha partecipato in gara al Festival di Sanremo, insieme alla cantautrice Ditonellapiaga con “Chimica” ( Disco di Platino).

Artista all’avanguardia dall’attitudine punk, prima vera rocker italiana, le sue performance sul palcoscenico sono dei veri e propri spettacoli totali, i suoi look hanno anticipato le mode e sono stati fonte di ispirazione per intere generazioni.

Icona assoluta della pop culture, è sempre stata capace di reinventarsi e trasformarsi, diventando a tutti gli effetti un modello per le donne alla ricerca di indipendenza grazie anche ai testi delle sue canzoni, un condensato di doppi sensi, allusioni, provocazioni, giochi di parole e sperimentazioni. Rispetto ai temi trattati è sempre avanti rispetto ai tempi.

Tancredi, 21 anni, vive a Milano e ha frequentato il liceo classico, ma sin dai tempi della scuola la sua più grande passione è stata la musica, è infatti in questo periodo che inizia a scrivere i suoi primi brani. All’inizio si divertiva nel comporre in rima, con il tempo ha preso sempre più dimestichezza con la scrittura sino ad arrivare alla sua piena identità. Ha partecipato alla scorsa edizione di Amici20 e ha pubblicato l’EP “IRIDE” a Maggio 2021 (oltre 46 milioni di streaming) che contiene il singolo “Las Vegas”, certificato Doppio Platino con oltre 40 milioni di streaming. Il suo ultimo album è “Golden Hour” e il suo singolo “Isole” è la colonna sonora della nuova serie tv Netflix “Di4ri”.

