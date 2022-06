Condividi subito la notizia

Il miele, l’olio, le sorgenti naturali, tra laboratori di artigianato, trekking, mercatini di prodotti tipici, musica e teatro nella porta delle Dolomiti Lucane

Calciano è un paese di 686 abitanti in provincia di Matera, uno dei cinque borghi del Parco Regionale Gallipoli Cognato e delle Piccole Dolomiti Lucane e tra i Comuni italiani dell’Associazione Nazionale Città del miele del Miele.



Il prossimo fine settimana, una tre giorni di festa e scoperta del territorio, tra trekking, aziende apistiche, sorgenti purissime, creta, laboratori esperienziali, musica, teatro e mercatini di prodotti tipici.



Tracce umane preistoriche sul territorio e un’ipotesi di insediamento già nel V secolo a.C nel punto dell’attuale Calciano. Definita porta di una delle cinque aree protette della Basilicata, negli anni è diventata famosa per la produzione di miele di Acacia, Ciliegio, Millefiori, Castagno, Sulla, Melata di Bosco, Eucalipto, Agrumi. Dal 1028 è diventata ufficialmente Città del Miele. Tra le ricette tipiche, la cuccìa di Santa Lucia preparata con ceci, alloro e miele di Agrumi, cannella.



I cammini scorrono tra i sentieri di un territorio come le dita sulle pagine di un libro sottolineato. Ci sono rilievi unici del paesaggio che può vedere solo chi cammina lentamente. A Calciano, ipogei e alveari, chiese e antichi eremi disegnano i sentieri in cui la sua comunità ci guiderà per raccontarci la ricchezza del paesaggio.



Scegli il tuo sentiero tra quelli previsti nel calendario Naturarte Basilicata a Calciano.



11 GIUGNO, ORE 9:00 – “Percorsi dolci come il miele”

Quattro chilometri che partono da Piazza San Giacomo, attraversano la parte antica del borgo, fino agli alveari, alla Fontana Sant’Angelo, alla stazione e all’azienda “Apistica del Basento” per vivere da vicino la vita dell’alveare con le sue regole e curiosità. A seguire visita aziendale con laboratorio di smielatura e degustazione delle diverse varietà di miele.



Per guardare la mappa del sentiero: https://www.google.com/maps/d/edit?mid=1sekiLK6I77jOkfe-etMTJUCZx5woEj8&ll=40.59761061579043%2C16.206057982109087&z=17

Per prenotare il trekking: https://forms.gle/cUzXWZAFgyEPXpWp8



12 GIUGNO, ORE 8:00, “Itinerario Tremolo–Cognato”

ll Sentiero 703 del Parco Regionale Gallipoli Cognato e delle Piccole Dolomiti Lucane misura più di dieci chilometri, passando accanto alla Sorgente del Tremolo, più di 650 metri di profondità che ospita un anfibio unico: il tritone crestato. Gli anziani del posto hanno sempre raccontato delle proprietà curative di quest’acqua limpida. Lungo il sentiero, i resti della Cappella Cognato, eremo fondato da San Guglielmo da Vercelli nel 1132 con San Giovanni da Matera.

Per guardare la mappa del sentiero: https://www.google.com/maps/d/viewer?mid=17M56mbOI4rcdTZhKLkAwu1P80mUpmDFj&ll=40.57067004643546%2C16.1269015187744&z=13

Per prenotare il trekking: https://forms.gle/K2fzH4DjSLzPjiDQ6



12 GIUGNO ore 8:00, “Percorsi di creta”:

Cinque chilometri attraversano un terreno dalla particolare consistenza argillosa, vicino a fonti di creta, presenze archeologiche e fenomeni che assomigliano ai geyser. Proseguendo verso Fontana delle Rose, ipogei e piccoli laghi, il paesaggio arido risale lungo la cinta di Santa Caterina che si affaccia sulla parte antica di Calciano, per raggiungere poi Sorgente d’Alpe, con i suoi 350 metri di profondità, prossima alla Sorgente di creta dove fino agli anni ’50 era attiva una fornace.

Per guardare la mappa del sentiero: https://www.google.com/maps/d/edit?mid=1_rlGYhTUJECaHXi94fnxQrwSXqG96Xo&ll=40.59438297404003%2C16.2039996944419&z=18

Per prenotare il trekking:https://forms.gle/M5MnUh6QcC26yWGYA



12 GIUGNO ore 16:00, “Trekking urbano”.

Due chilometri che raccontano la storia di Calciano, partendo alla visita alla Chiesa di San Giovanni Battista per conoscere il Polittico di Bartolomeo da Pistoia e il Crocifisso ligneo del 1500. Si prosegue poi verso Piazza 18 Agosto, con i racconti sul brigantaggio, le storie raccontate dagli abitanti di Calciano lungo le vie, con laboratori di ricamo squadrato, legno, ceramica e vimini. Si conclude con un approfondimento della parte più antica del territorio con la visita agli ipogei.

Per guardare la mappa del sentiero: https://www.google.com/maps/d/edit?mid=1qT_HqM0vr_zE4Z1su3U0uYpgLQjJz2g&usp=sharing

Per prenotare il trekking:https://forms.gle/2R8z6kSpiW7bFaaD6



Partecipa agli eventi Naturarte Basilicata a Calciano 10, 11, 12 Giugno.

Scarica il programma completo: download

