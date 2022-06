Condividi subito la notizia

Angelo Vasca (CONFAPI Potenza) su Tavolo permanente polo produttivo automotive convocato dall’assessore regionale Galella

“Attendiamo adesso che il pacchetto di misure trovi attuazione concreta quanto prima”

“Sicuramente le proposte illustrate oggi dall’assessore per lo Sviluppo Economico della Regione Basilicata Alessandro Galella – che mirano al rilancio economico e produttivo delle aziende dell’automotive e per quelle che operano nell‘indotto di Melfi – vanno nella direzione da noi auspicata. Attendiamo adesso che il pacchetto delle misure trovi attuazione concreta quanto prima”.

È quanto dichiara Angelo Vasca, responsabile per il Comparto Automotive della Confapi Potenza, il quale questa mattina ha preso parte al tavolo permanente sul polo produttivo automotive convocato dal componente del governo regionale presso la sede del Dipartimento al quale hanno partecipato le parti sociali e datoriali.

“Inoltre auspichiamo che il tavolo aperto di confronto venga convocato ciclicamente per fare il punto circa la situazione decisamente non facile e particolarmente complessa che sta vivendo l’intero comparto automotive in particolare per quanto riguarda le piccole e medie imprese”, ha concluso il rappresentante Confapi.

