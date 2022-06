Condividi subito la notizia

Sabato 11 giugno sarà presentato il Cammino Materano e Domenica 12 l’escursione dai Sassi alla Murgia

Passa anche da Matera il progetto del Touring Club Italiano dedicato ai Cammini che si svolgerà l’11 e il 12 giugno prossimi in contemporanea in venti regioni d’Italia. L’evento rientra della storica iniziativa “La Penisola del Tesoro” che da vent’anni porta cittadini e turisti alla scoperta dell’Italia meno conosciuta, questa volta dedicata al viaggio a piedi.

La Penisola del Tesoro – Speciale Cammini è un progetto del Touring Club Italiano pensato per valorizzare il patrimonio naturale, culturale, enogastronomico e turistico del territorio, sostenendo il suo sviluppo sostenibile, accompagnando il miglioramento della qualità della vita delle comunità e promuovendo anche la cultura del volontariato e della cittadinanza attiva.

Tutti gli eventi lungo la Penisola sono gratuiti – ma occorre prenotarsi – e sono rivolti sia ai turisti sia agli abitanti del posto per conoscere e valorizzare i tanti cammini sparsi sul territorio, attraverso un’esperienza aperta a tutte le “gambe”, nonché momenti di approfondimento e presentazione dei cammini prescelti.

Questo è il programma materano:

Sabato 11 giugno

ore 18 – Matera, Cortile della Statio Peregrinorum – Vico Terzo Casalnuovo

Presentazione e racconto del Cammino Materano a cura dell’associazione In Itinere aps che ha ideato il progetto e ne promuove la conoscenza e diffusione.

Il Cammino Materano comprende diversi percorsi che mettono a sistema strade secondarie romane, vie medievali, tratturi e sentieri alla scoperta del Mezzogiorno più autentico per vivere un’esperienza a passo lento sulle tracce degli antichi viandanti. Un pellegrinaggio ateo con meta conclusiva Matera, un luogo simbolo dell’umanità e della tradizione contadina.

Domenica 12 giugno

Trekking dal centro di Matera a Murgia Timone accompagnato dai volontari della Sezione CAI di Matera “Falco Naumanni”.

Partenza: ore 8.30 Piazza Vittorio Veneto

Lunghezza: 9 km – dislivello in salita 150 m

Durata: circa 4 ore, escluse le soste

Rientro a Matera in navetta dal centro visite di Jazzo Gattini.

Da piazza Vittorio Veneto si attraversa il centro storico di Matera scendendo tra le viuzze dei Sassi. I punti panoramici, per apprezzare la bellezza della città, non mancheranno. Giunti a Porta Pistola imboccheremo il sentiero che conduce sul fondo del canyon del torrente Gravina. Il guado sarà possibile attraversando un ponte tibetano. Un sentiero in salita ci farà raggiungere il Belvedere da cui si potrà godere di un panorama spettacolare sulla città. Da qui raggiungeremo e visiteremo il Villaggio Trincerato, risalente al Neolitico, e il Centro visite. Rientro a Matera in navetta.

IMPORTANTE: richieste buone condizioni fisiche, scarpe da trekking o comunque da ginnastica robuste, cappellino, crema di protezione solare, almeno un litro d’acqua.

Si allegano: la locandina dell’iniziativa e la scheda tecnica.

Per altre informazioni sulle iniziative e per prenotare la partecipazione all’escursione (fino ad esaurimento dei posti disponibili): www.touringclub.it/pdt22.

Elio Di Bari, Console per Matera del Touring Club Italiano – tel. 327.7084556

