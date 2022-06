Condividi subito la notizia

Tutti a caccia di Angelina Jolie, ma di lei non c’è ancora traccia. Eppure a Martina Franca fervono i preparativi per l’allestimento dei set dove saranno girate le scene di film Without Blood (Senza sangue), il film che segna il ritorno alla regia per il premio Oscar.

Nella meravigliosa piazza Maria Immacolata, già set di altri film e spot, è stata realizzata una fontana, mentre gli ambienti circostanti assumono nuove destinazioni di scena, per diventare lo spazio destinato a girare le diverse parti del film. Sicuramente si saranno ispirati all’antica conformazione della piazza, che prevedeva una fontana al centro, circondata dai celeberrimi Portici di Martina Franca.

Non è la prima volta che un film viene girato da queste parti, ma è la prima volta che il capoluogo della Valle d’Itria viene scelto da una produzione cinematografica internazionale così prestigiosa.

La pellicola che sarà girata è la storia di un evento che rivoluziona in modo crudele la vita di una famiglia che vive in una vecchia fattoria in campagna. Un giorno, quattro uomini su una vecchia Mercedes imboccano la strada polverosa che conduce proprio alla loro casa. Come se stesse aspettando da sempre questo momento, Manuel chiama a sé i due figli. Qualcosa di terribile e indescrivibile sta per accadere; qualcosa che sconvolgerà irrimediabilmente la vita di tutti, soprattutto quella della piccola Nina.

Il film è tratto dall’omonimo romanzo di Alessandro Baricco, mentre l’adattamento cinematografico del bestseller sarà prodotto nell’ambito di un accordo triennale che l’attrice e regista ha sottoscritto con la casa di produzione britannica Fremantle, che la vedrà produrre, dirigere e prendere parte a progetti cinematografici e televisivi di respiro internazionale. L’attrice e regista Angelina Jolie era già stata in Puglia nel marzo scorso, atterrando con un jet privato all’aeroporto di Brindisi, per poi spostarsi tra alcune aree del litorale leccese.

Le prime riprese del film sono state già girate a Matera. Nella città dei sassi è stata scelta come set piazza San Pietro Caveoso, dove si affaccia l’omonima chiesa. È il cuore del Sasso Caveoso, sottostante la rupe della chiesa rupestre di Madonna de’ Idris, dove sono state già girate altre pellicole come l’ultimo 007, Wonder Woman e la versione moderna di Ben Hur. A Matera quella piazza ha fatto da scena a diverse produzioni televisive recenti, non ultima la serie tv della Rai Imma Tataranni, mentre andando indietro nel tempo è stata il set di Qui comincia l’avventura, il film del 1975 diretto da Carlo Di Palma con Monica Vitti.

