L’iniziativa nasce nell’ambito del progetto G.A.I.A. Scienza

Un laboratorio civile dove esercitare la Memoria e costruire Impegno; un luogo dedicato ai Diritti,

pensato prima di tutto come una casa; per le nuove generazioni.

Nasce a Potenza il Presidio Legalità, nell’ambito del progetto G.A.I.A. Scienza, all’interno del

Ce.St.Ri.M., in via Sinni.

Il presidio sarà inaugurato giovedi 9 giugno, alle ore 18.00 e già nella sua giornata di avvio sarà

contenitore di legalità nel senso concreto del termine, perchè ospiterà la presentazione della

relazione della Direzione Investigativa Antimafia alla presenza del Procuratore Capo di Potenza

Francesco Curcio e il Maggiore Marcello Abbenante della Dia.

Saranno presenti anche don Marcello Cozzi, presidente del Ce.St.Ri.M., il Prefetto di Potenza

Michele Campanaro e la referente del Presidio Marianna Tamburrino.

Il primo testo anti mafia del Paese è la Costituzione Italiana- spiega la referente Tamburrino- ecco

perchè abbiamo deciso che, ad accogliere i passi di chi verrà a visitare il Presidio, fosse il

Presidente Sandro Pertini, che ci esorta a trovare nella nostra Costituzione italiana lo strumento in

difesa dei diritti e della convivenza civile.

In un cammino che ci ricorda che non c'è legalità senza uguaglianza, percorreremo i sentieri della

memoria, della conoscenza dei principi di legalità, delle pratiche di democrazia attraverso percorsi

di educazione e formazione. Approfondiremo i fenomeni criminali e mafiosi, con particolare

attenzione a quelli di "casa nostra".

“Il progetto G.A.I.A. Scienza è stato selezionato da Con i Bambini nell’ambito del Fondo per

il contrasto della povertà educativa minorile. Il Fondo nasce da un’intesa tra le Fondazioni

di origine bancaria rappresentate da Acri, il Forum Nazionale del Terzo Settore e il

Governo. Sostiene interventi finalizzati a rimuovere gli ostacoli di natura economica, sociale

e culturale che impediscono la piena fruizione dei processi educativi da parte dei minori.

Per attuare i programmi del Fondo, a giugno 2016 è nata l’impresa sociale Con i Bambini,

organizzazione senza scopo di lucro interamente partecipata dalla Fondazione CON IL

SUD. www.conibambini.org” .

