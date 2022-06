Condividi subito la notizia

In riferimento a quanto apparso su alcuni organi di stampa su

Salentoinbus 2022, da parte di Francesca Leone del Movimento Regione

Salento, il consigliere delegato ai Trasporti della Provincia di Lecce Ettore

Tollemeto precisa quanto segue:

“Ben vengano eventuali segnalazioni e proposte operative nell’ottica di fare

sempre meglio e bene a beneficio di turisti e residenti, ma non si possono considerare

utili e costruttive le polemiche che non hanno alcun riscontro nella realtà”.

“Come si fa a criticare un servizio che non è ancora partito, lamentandone i

disservizi, bocciandone i mezzi, paventando problematiche solo immaginate?”.

“Salentoinbus 2022, il servizio di trasporto pubblico ideato e organizzato dalla

Provincia di Lecce per garantire la mobilità nel periodo estivo sul territorio salentino,

anche quest’anno, con un nuovo sforzo finanziario, organizzativo e gestionale è stato

ulteriormente esteso rispetto alla scorsa edizione, partirà infatti il 18 giugno e le corse

saranno disponibili fino all’11 settembre.”

Lecce, 6 giugno 2022

