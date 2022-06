Condividi subito la notizia

Mercoledì 8 Giugno 2022 alle ore 11,30, nell’Aula Magna dell’Istituto Comprensivo E. Fermi si terrà la cerimonia di premiazione di vincitori e partecipanti al 7° concorso “Poeti in Festa: La Festa della Bruna con gli occhi dei bambini”.

Interverranno per l’Associazione Maria SS. Della Bruna il Delegato Arcivescovile don Francesco Di Marzio e il Presidente dott. Bruno Caiella.

L’evento si aprirà con la esibizione del Quartetto “Preghiera in musica”.

Saranno premiate le classi partecipanti, che reciteranno le poesie e presenteranno i lavori realizzati.

La poesia e il disegno della classe V D, vincitrice del concorso, saranno pubblicati sul programma dei festeggiamenti della festa della Bruna 2022.

