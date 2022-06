Condividi subito la notizia

In attesa della nona edizione della Sagra del Diavolo, che dopo due anni di stop tornerà il 19 e 20 agosto, proseguono gli appuntamenti organizzato dal Collettivo Sbam, coordinato da Luigi Bruno, chitarrista, cantante, frontman dei Muffx, fondatore della Ill Sun Records e ideatore della Sagra del Diavolo. Sabato 4 giugno (ore 20:30 – ingresso libero) la Masseria La Lucia diNardò (Strada provinciale 112 – Gallipoli/Avetrana, km 5) ospita “Al Crepuscolo – La Festa“, un vero e proprio party di inaugurazione dell’estate con concerti e dj set. Ospiti della serata Fernando Blasi aka Nandu Popu (cantante dei Sud Sound System e scrittore), Andrea Presa (musicista eclettico, fondatore del progetto musicale TransalentOM insieme all’artista Kavita Soni), Max Nocco (dj e scrittore, autore di “Storiella Bonsai 2” per Ergot Edizioni), Nereide (band vincitrice del contest Va’ al Diavolo 2019), Joao Capoca (dj) e Loredana Tobia in arte Artista Locale che presenterà ed esporrà la pluralità espressiva delle sue opere con i tarocchi.

Sabato 11 giugno (ore 21 – ingresso gratuito) al Jungle Parco Raho di Nardò prosegue “Va’ al Diavolo“. Il contest, organizzato dal Collettivo Sbam, è dedicato a band emergenti che propongono musica originale, nell’ottica di promuovere la produzione artistica e culturale, la creatività e la libera espressione di nuove realtà. Nel quinto appuntamento Bölls Clown, Sbalzi D’Umore e Mioclonia si sfideranno per conquistare la possibilità di esibirsi sul palco della nona edizione della Sagra del Diavolo. A votare saranno il pubblico e una giuria di qualità.

Fino al 2019, La Sagra del Diavolo è diventato un appuntamento fisso dell’estate salentina crescendo negli anni. Tra gli ospiti delle prime otto edizioni Claudio Simonetti (Goblin), Aldo Tagliapietra (Le Orme), The Winstons, Giuda, Vincenzo Vasi e Valeria Sturba (Ooopopoiooo), Dome La Muerte, The Cyborgs, Giöbia, Giungla, La Batteria, Mokadelic, Pan Del Diavolo, Yawning Man, Muffx, Universal Sex Arena, Ananda Mida, Ponzio Pilates oltre a numerosi artisti locali, fotografi, performer e altri “insoliti personaggi” come Massimo Pasca, Daniele Coricciati, Giuseppe “iosonopipo” Palmisano, Fabrizio Fontana, Francesco Sambati, Gianle Lametà, Gianluca Gallo e numerosi altri che hanno animato un’atmosfera carica di zolfo e divertimento.

Info e prenotazioni

sagradeldiavolo@gmail.com – 3460959223

Correlati